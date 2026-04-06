বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নিতে চায় বাংলাদেশ

বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নিতে চায় বাংলাদেশ
মার্কিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ লিজ নিতে চায় বাংলাদেশ।
কোম্পানিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পল রিঘির কাছে এ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা।
সোমবার (৬ এপ্রিল) সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে বোয়িংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাক্ষাৎ করতে আসেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত উপস্থিত ছিলেন।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সাক্ষাৎকালে সরকারের সঙ্গে বোয়িংয়ের চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি দেশের বর্তমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানিটি থেকে উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।
পল রিঘি বোয়িংয়ের ন্যারো বডি এয়ারক্রাফট, বিশেষত বি৭৩৭ সিরিজ লিজ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী যত দ্রুত সম্ভব লিজ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
আরএমএম/একিউএফ