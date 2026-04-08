বিসিবিতে বাপের দোয়া-মায়ের দোয়া কমিটি করা হয়নি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
বিসিবিতে বাপের দোয়া-মায়ের দোয়া কমিটি করা হয়নি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, ছবি: সংগৃহীত

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, দেশের কৃতি ক্রিকেটার তামিম ইকবালকে দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) একটা আহ্বায়ক কমিটি করেছে। বাপের দোয়া মায়ের দোয়া কমিটি করা হয়নি।

বুধবার (৮ এপ্রিল) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবুল হাসনাতের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এর আগে সংসদে মো. আবুল হাসনাত অভিযোগ করে বলেন, বিসিবি এখন আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নেই, এটা এখন বাপের দোয়া ক্রিকেট বোর্ডে পরিণত হয়ে গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, ‘কিসের মধ্যে কি পানতা ভাতে ঘি। অতীতের সময়ে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একতরফাভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা দেশের জেলা কমিটি ও নিবন্ধিত ক্লাবগুলোতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্রীড়ামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী বোর্ড গঠন করেছেন অনিয়ম চিহ্নিত করার জন্য। এছাড়া দেশের স্টার ক্রিকেটার তামিম ইকবালকে নেতৃত্বে দিয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা এখানে বাপ-মায়ের দোয়া কমিটি করিনি। আগে শুধু মায়ের দোয়া শোনা যেত, আজ বাপের দোয়ার কমিটিও দেখলাম।’

ক্রিকেট ইস্যুর পাশাপাশি জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও তাদের পেটুয়া বাহিনী জুলাই যুদ্ধে হানাদারদের মতো আচরণ করেছে। রাজপথেই তাদের ফয়সালা হয়ে গেছে। এখন বীর বিপ্লবীদের সাংবিধানিক ও আইনি সুরক্ষা দেওয়া আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। এ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

মানবাধিকার কমিশনকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিগত সরকার একটি বালখিল্য আইন করে সময় নষ্ট করেছে। আমরা এমন এক শক্তিশালী কমিশন গঠন করছি যেখানে গুমের বিচার হবে সরাসরি আইসিটি অ্যাক্টে। যার সাজা হবে যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড। গুমের ভিকটিমরা যাতে সরাসরি আদালতে বিচার পায়, সেই পথ পরিষ্কার করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা দখলদারিত্ব চালিয়েছিল, তাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিগত সময়ে যারা বাংলাদেশ ব্যাংকে ঢুকে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, তাদের কারণে আজ জাতি সাফার করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা পেশিশক্তি খাটিয়েছে, তাদের আর ছাড় দেওয়া হবে না।

