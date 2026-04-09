দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার অঙ্গীকার

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার অঙ্গীকার
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে উভয় দেশ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষাতে শ্রমিকদের শোষণ রোধে স্বচ্ছ ও দক্ষ নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে উভয়পক্ষ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।
এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়েও মতবিনিময় হয়। বৈঠকে উভয়পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।
