খুলনা হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

খুলনা হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে শামীম নামে নয় মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে হাসপাতালটির পরিচালক আইনুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার (৮ এপ্রিল) হামের উপসর্গ নিয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে শিশু শামীমকে নিয়ে তার বাবা-মা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে বৃহস্পতিবার সকালে শিশুটি কিছুটা সুস্থ হয়েছে ভেবে তার পরিবার তাকে নিয়ে পুনরায় ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে পথিমধ্যে শিশুটির তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাকে আবারও হাসপাতালে এনে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হাসপাতাল পরিচালক আইনুল ইসলাম বলেন, হামের কারণেই শামীমের মৃত্যু হয়েছে এমনটা নিশ্চিত নয়। তার টনসিল ও ব্রংকাইটিস রোগের উপসর্গ ছিল। বাসায় ফেরার পথে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার বাবা-মা তাকে পুনরায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/জেআইএম