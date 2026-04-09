পুলিশের ৬ কর্মকর্তাকে বদলি, তিনজনকে ডিএমপিতে
পুলিশের ৬ কর্মকর্তাকে বদলি করে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ রদবদল করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বরিশাল রেঞ্জে সংযুক্ত (বর্তমানে পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলামকে ডিএমপিতে, গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিনকে নৌ পুলিশে, মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কাজী হুমায়ুন রশীদকে গোপালগঞ্জে, সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজীব ত্রিপুরাকে পুলিশ সদর দপ্তরে, সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার মো. এহসানুল হককে ডিএমপিতে এবং পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সহকারী পুলিশ সুপার মো. শরিফুল ইসলামকে ডিএমপিতে পদায়ন করা হলো।
