  জাতীয়

শাহজাহানপুরে ওভারব্রিজ থেকে পোড়া মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ১২ এপ্রিল ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানার মৌচাক মোড় এলাকায় ওভারব্রিজের ওপর থেকে একটি পোড়া মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১১ এপ্রিল) দিনগত রাত দেড়টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

আইনি প্রক্রিয়া শেষে রোববার (১২ এপ্রিল) সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পোড়া অবস্থায় থাকায় মরদেহটি পুরুষ নাকি নারীর তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শাহজাহানপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মেহেদী হাসান সরকার জানান, ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে শনিবার দিনগত রাত দেড়টার দিকে ওভারব্রিজের ওপর থেকে সম্পূর্ণ দগ্ধ অবস্থায় একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সম্পূর্ণ পোড়া অবস্থায় থাকায় মরদেহের লিঙ্গ শনাক্ত করা যায়নি। তবে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করা যাবে।

কাজী আল আমিন/এমএমকে

