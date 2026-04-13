  জাতীয়

রাউজানে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক নিহত, ক্ষোভে বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে আগুন দেয়

চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাউজানে সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

রোববার (১২ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের উরকিরচর মাইজ্জামিয়ার ঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিএনজিচালকের নাম নজরুল ইসলাম (৪৫)। তিনি পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের নতুন রঘুনন্দন চৌধুরীহাট এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে নজরুল ইসলাম নজুমিয়া হাট ফিলিং স্টেশন থেকে গ্যাস নিয়ে কয়েকজন যাত্রীসহ নোয়াপাড়া পথেরহাটের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় কাপ্তাইমুখী সৌদিয়া পরিবহনের বাসের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই চালক মারা যান। এছাড়া অটোরিকশায় থাকা দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন।

আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

রাউজান থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মরদেহ উদ্ধার করে। বাসটির চালক পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনায় অটোরিকশাচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে আগুন দেয়। বাসচালককে ধরতে অভিযান চলছে।

