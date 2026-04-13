ঢাকাসহ ৪ বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস
ঢাকাসহ দেশের ১৬ জেলায় রোববার তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। এই তাপপ্রবাহ আজও (সোমবার) অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া আজ রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।
সোমবার (১৫ এপ্রিল) সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, সোমবার ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
এসময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সে. বাড়তে পারে।
সোমবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কুড়িগ্রামের রাজারহাটে। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আরএএস/এমআইএইচএস