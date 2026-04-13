বাংলাদেশ যুব টেবিল টেনিস দলের সাফল্যে বিমানের শুভেচ্ছা
ভারতের সিমলায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয় যুব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশ যুব টেবিল টেনিস দলকে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়।
৫ দিনের প্রতিকূল পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ যুব দল দেশের হয়ে এ যাবৎ কালের সেরা ফলাফল অর্জন করেছে। দলটি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের দলগত স্বর্ণপদক, অনূর্ধ্ব-১৯ ডাবলসে রৌপ্যপদকসহ মোট আটটি পদক জয় করেছে। এটি বাংলাদেশ টেবিল টেনিসের জন্য একটি গৌরবময় মাইলফলক।
বিমানের পক্ষ থেকে দলের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।
এ সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বৈমানিক এবং বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন এ এম মাকসুদ আহমেদ বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া, তীব্র ঠান্ডা ও উচ্চতাজনিত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে অসাধারণ লড়াই করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা আমাদের গর্বের বিষয়। এই সাফল্য দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন প্রেরণা যোগ করবে।
দলের অধিনায়ক ও খেলোয়াড়রা বিমানের এই উষ্ণ অভ্যর্থনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আগামীতে আরও ভালো প্রস্তুতির মাধ্যমে দেশকে আরও বড় সাফল্য উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং যুব টেবিল টেনিস দলের সব সদস্য, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।
