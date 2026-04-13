একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়লো

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়লো
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিভিন্ন কলেজে অনলাইন বহির্ভূত ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যায়ে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বোর্ডের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের জ্ঞাতার্থে এ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিভিন্ন কলেজে অনলাইন বহির্ভূত ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন (ই-সিফ) সম্পন্ন করার সময় আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।
