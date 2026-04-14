বৈশাখের শুরুতেই তপ্ত প্রকৃতি, তাপপ্রবাহ চলবে আরও কয়েকদিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পহেলা বৈশাখেও স্বস্তি নেই, দেশজুড়ে বইছে তাপপ্রবাহ/ছবি-জাগো নিউজ

সারাদেশে ক্রমশ দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত শনিবার থেকে টানা তাপপ্রবাহ বইছে। আজ মঙ্গলবার বৈশাখের প্রথম দিনে তাপপ্রবাহ হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ‌আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক জাগো নিউজকে বলেন, ‘ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাসহ খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এসব অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও তাপপ্রবাহ হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

এছাড়া ঢাকায় ৩৫ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকতে পারে।

এদিকে আজ সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।