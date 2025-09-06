  2. রাজনীতি

নুরের শর্ট টাইম মেমরি লস হয়েছে: রাশেদ খাঁন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নুরের শর্ট টাইম মেমরি লস হয়েছে: রাশেদ খাঁন
রাশেদ খাঁন/ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিশক্তি হ্রাস (শর্ট টাইম মেমরি লস) হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢামেকে নুরের শারীরিক অবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

রাশেদ খাঁন বলেন, ছোটোখাটো অনেক বিষয় ভুলে যাচ্ছেন নুর। তার নাক দিয়ে এখনো রক্ত ঝরছে। সরকার থেকে বিদেশে নিয়ে সুচিকিৎসার আশ্বাস দেওয়া হলেও সরকারের একটি মহল চায় না নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হোক।

এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, নুরের শারীরিক অবস্থা সরকারের অবহেলা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আরও জটিল হতে পারে।

অন্যদিকে, শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গণঅধিকার পরিষদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও দাবি করেন রাশেদ খান।

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় আমাদের নেতাকর্মীদের নাম জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

