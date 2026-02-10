  2. রাজনীতি

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বিএনপি থেকে স্থায়ী বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী/ছবি সংগৃহীত

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি, আদর্শ এবং সংগঠন পরিপন্থি বক্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য  মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। হলফনামায় ঋণখেলাপির তথ্য গোপন করায় তার মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। এতে নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়েছেন তিনি।

এদিকে, কুমিল্লা-৪ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী না থাকায় আসনটিতে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. জসিম উদ্দিনকে সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি। তার পক্ষে মাঠে নেমেছেন মঞ্জুরুল আহসান।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় দেবিদ্বার উপজেলার গুনাইঘর (উত্তর) ইউনিয়নের বাকসার গ্রামে একটি নির্বাচনি উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মঞ্জুররুল। সেখানে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তার ওই বক্তব্যের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

৫৪ সেকেন্ডের ভিডিওতে মঞ্জুররুলকে বলতে শোনা যায়, ‌‘যদি ক্ষমতায় বিএনপি থাকে আর যদি আপনারা অন্য দলকে ভোট দেন, আমি আপনাদের কাউকে ছাড়বো না। ঘরবাড়ি সব পুড়াইয়া ছাড়খাড় করে দিবো। আমি কথা পরিষ্কার করে বলেছি। এটা মনে করেই না আমি ভয় দেখাচ্ছি। রেকর্ড করে ফেসবুকে ছেড়ে দিতে পারেন। আমার অসুবিধা নাই’।

‘আমি এটা মিন করতেছি। সুতরাং আমাকে যেন অপমানিত হতে না হয়। আমি যদি অপমানিত হই, সেই অপমানের শোধ ওইভাবে নিবো কিন্তু। আনারা (আপনারা) কি আমাকে অপমানিত হতে দিবেন? তাহলে সবাই কিন্তু ১২ তারিখে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়া জয়যুক্ত করবেন। মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তারেক রহমানকে সরকার গঠনে করতে সহায়তা করবেন। গুনাইঘরবাসীকে সহায়তা করবেন’।

তার এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি। এর মধ্যেই মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে স্থায়ী বহিষ্কার করলো বিএনপি।

