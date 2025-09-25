  2. রাজনীতি

নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন আখতার
নিউ ইয়র্কে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান/ছবি: সংগৃহীত  

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হামলার অভিযোগে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় দিবাগত রাত ১টায় (বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা) জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরের পাশে পোর্ট অথরিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থানায় মামলা করেন তিনি। আজ (বৃহস্পতিবার) এনসিপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় আখতার হোসেন এই তথ্য জানান।

ভিডিও বার্তায় আখতার হোসেন বলেন, বিমানবন্দরে হামলার পরে আজ (যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার) সন্ধ্যাবেলা আওয়ামী সন্ত্রাসীরা আবার হোটেলের লবিতে এসেছিল হামলার উদ্দেশে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এনসিপির সদস্যরা এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের প্রতিহত করেন এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীসময়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন অফিসার এসে মামলা করার জন্য আমাদের পরামর্শ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিমানবন্দরের খুব কাছের যে থানা রয়েছে, সেখানে গিয়েছি। যারা সেই দিন আমাদের ওপর হামলা করেছিল, হত্যাচেষ্টা করেছিল এবং থ্রেট দিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে আমরা এখানে মামলা করেছি।

আরও পড়ুন
দেশের রাজনীতি নিয়ে বিদেশে বিক্ষোভ, ভাবমূর্তি সংকটে বাংলাদেশিরা
জুলাই অভ্যুত্থানের নেতাদের ওপর হামলার দায় সরকার এড়াতে পারে না

ভিডিও বার্তায় আখতার আরও বলেন, একই সঙ্গে ইউএসএ পুলিশকে আমরা এই বিষয়টা অবহিত করেছি যে, যারা ওই ঘটনাগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ঘটাচ্ছেন, তারা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এমন একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, যারা গত বছর বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়েছেন। ইউএন-এর (জাতিসংঘ) যে রিপোর্ট সে ব্যাপারে আমরা তাদের অবহিত করেছি। আমরা মনে করি যে, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তারা দেশে হোক দেশের বাইরে, যেখানেই হোক আমরা তাদের ব্যাপারে আইনগতভাবে যে প্রতিকারের ব্যবস্থা, সেটা আমরা নেবো এবং আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যত ধরনের অপরাধ করেন, সে অপরাধগুলো আইনগতভাবেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব এবং আওয়ামী লীগ তার সন্ত্রাস নিয়ে বাংলাদেশে আর ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

নিউইয়র্কে করা ওই মামলায় আখতার দুজনের নাম উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ১৫ থেকে ২০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করেন। মামলার অভিযোগে আখতার হোসেন বলেন, জেএফকে বিমানবন্দরে হামলার পরও বিমানবন্দরের লবিতে এবং অন্য জায়গায় নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করেছে হামলাকারীরা।

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার দিকে বিমানবন্দরে আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়েন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। এ সময় দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে আখতার হোসেনসহ অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন।

এনএস/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।