টঙ্গীতে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারদের মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

টঙ্গীতে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারদের মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিনজন ফায়ার ফাইটারসহ চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি শোক ও সমবেদনা জানান।
শোকবার্তায় তিনি বলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অগ্নিকাণ্ডে জীবন রক্ষার মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনজন সাহসী ফায়ার ফাইটার তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন, তাদের ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করুন।
তিনি নিহতদের স্বজন, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তাদের ধৈর্য ধারণের তাওফিক কামনা করেন।
একই সঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান জাতির এ সূর্য সন্তানদের রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত সহযোগিতা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
