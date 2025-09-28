ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নাহিদ
আগামী নির্বাচনে এনসিপি সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামী সংসদ নির্বাচনে সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
নাহিদ বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে এনসিপি সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যাতে সব সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করবো।’
সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠন করতে চাই সেই বাংলাদেশে যাতে তাদের সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত হয়, সে জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি কাজ করে যাবে।’
তরুণ এ নেতা বলেন, ‘সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নানা দাবি-দাওয়ার কথা আমরা শুনেছি। অন্তর্বর্তী সরকার অনেক কিছুর চেষ্টা করেছে। অনেক কিছু পূরণ হয় নাই। তাদের দাবি-দাওয়া যাতে পূরণ করে নেওয়া হয়, সরকারকে সেই আহ্বান জানাচ্ছি।’
এ সময় নাহিদ উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে অনিরাপদ বোধ তৈরি না হয় সে জন্য সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে এবং সে দায়িত্ব সবার।
