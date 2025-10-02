  2. রাজনীতি

তারেকের নেতৃত্বেই আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি: হুমায়ুন কবীর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর/ ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই উল্লেখ করে তার (তারেক রহমান) পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর বলেছেন, তারেক রহমান খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন। তার নেতৃত্বেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

হুমায়ুন কবীর আরও বলেন, ‘আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন আয়োজন হবে।’

নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেন, ‘আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।’

