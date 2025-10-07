যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূতের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক
ঢাকায় সফররত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতারা। সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক সহায়ক কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু এবং অর্থনীতিবিদ ড. রাশেদ তিতুমীর।
দলীয় সূত্র জানায়, বৈঠকে মূলত দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটও বৈঠকে উঠে আসে।
বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদলকে বিএনপির অর্থনৈতিক নীতি, বিনিয়োগবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ওপর দলের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন।
