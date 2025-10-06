সাক্ষাৎকারের বিতর্কিত কথা না বলায় তারেকের প্রশংসায় শিশির মনির

সাক্ষাৎকারের বিতর্কিত কথা না বলায় তারেকের প্রশংসায় শিশির মনির
বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কোনো বিতর্কিত কথা না বলায় তার প্রশংসা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সেক্রেটারি শিশির বলেন, ‘তারেক রহমান অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে সাক্ষাৎকারে শব্দচয়ন করেছেন। সকালে উঠে বিবিসির সাক্ষাৎকার শুনেছি। অত্যন্ত গাইডেড কথা বলেছেন তিনি। সুচিন্তিত জবাব দিয়েছেন।’
শিশির আরও বলেন, ‘তারেক রহমান এমনভাবে শব্দগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন, যাতে কেউ আলাদা করে কোনো শব্দ নিয়ে ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে না পারে। তার এ সাক্ষাৎকার একটি শুভ সূচনা হিসেবে আমি মনে করি। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই তার কথাবার্তা ও যে মনোভাব তিনি প্রকাশ করবেন, তা জাতির জন্য শিক্ষণীয় হবে- এটাই আমার মতামত।’
রাজনৈতিক নেতাদের প্রায়ই হিসাব-নিকাশ করে কথা বলতে হয় উল্লেখ করে এ আইনজীবী বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয়েছে, সাক্ষাৎকার দেওয়ার আগে সম্ভবত তিনি (তারেক) অভিজ্ঞ কারও বা পেশাদার পরামর্শ নিয়েছেন। এ সাক্ষাৎকারটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসে দলিল হিসেবে থেকে যাবে।’
শিশির বলেন, ‘তারেক রহমান অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে শব্দচয়ন করেছেন বলে আমার ধারণা। তিনি চেয়েছেন, তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না হয়। প্রাথমিকভাবে এটা একটা ভালো শুরু। বাকিটা সময়ই বলবে।’
