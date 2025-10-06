  2. রাজনীতি

তুর্কি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

নির্বাচনের পর নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে উদ্গ্রীব তুরস্ক: খসরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা সফররত তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নির্বাচনের পর নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে তুরস্ক উদ্গ্রীব বলে জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ঢাকা সফররত তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচির বৈঠক শেষে খসরু এ তথ্য জানান।

রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। এতে ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন এবং বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য খসরু, সালাহউদ্দিন আহমদ, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে খসরু বলেন, তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জিয়াউর রহমানের সময় থেকে। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করার জন্য সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে কথা হয়েছে। তুরস্ক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এজন্য তুর্কি-বাংলাদেশ চেম্বারকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে কথা হয়েছে।

মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাকে (ওআইসি) আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিএনপির এ নেতা।

খসরু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সবাই নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। সবার মতো তুরস্কও নির্বাচনের পর নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে উদ্গ্রীব।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সালাহউদ্দিন বলেন, ‘বাংলাদেশে যৌথ প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার জন্য তুরস্ক বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছে। সেই বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে, সেটা আমাদের পক্ষ থেকে বলেছি।’

