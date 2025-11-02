বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির ৯ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা
আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ৯ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে এক যৌথ সভা শেষে এ কমর্সূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি বলেন, আপনারা জানেন, আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গৃহবন্দি জিয়াউর রহমান মুক্ত হন। সিপাহী-জনতা জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। এই দিনটি আমাদের কাছে, জাতির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিবসটির ৫০ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে।
এ উপলক্ষে ৫ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ৯ দিনব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো-
১. মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ৭ নভেম্বর সকাল ৬টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশে দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় প্রতাকা উত্তোলন করা হবে।
২. দিবসটি উপলক্ষে ওই দিন সকাল ১০টায় দলের জাতীয় নেতারাসহ সব পর্যায়ের নেতাকর্মী মহান স্বাধীনতার ঘোষক সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম- এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করবেন।
৩. দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে ৭ নভেম্বর বেলা ৩ টায় নয়াপল্টনস্থ বিএনপির কেন্দ্ৰীয়
কার্যালয়ের সামনে থেকে র্যালি অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিনই সারাদেশে বিএনপির উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র্যালি অনুষ্ঠিত হবে।
৪. এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন স্ব স্ব উদ্যোগে আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন করবে। এর মধ্যে শ্রমিক দল আলোচনা সভার আয়োজন করবে ৫ নভেম্বর, ছাত্রদল আলোচনা সভার আয়োজন করবে ৮ নভেম্বর (৭ ও ৮ নভেম্বর টিএসসিতে আলোকচিত্র প্রদর্শনী), ওলামা দল ৯ নভেম্বর এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করবে, তাঁতী দল ১০ নভেম্বর আলোচনা সভার আয়োজন করবে, কৃষকদল আলোচনা সভার আয়োজন করবে ১১ নভেম্বর, জাসাস ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।
৫. ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে ১২ নভেম্বর (বুধবার) চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্ৰে আলোচনা সভা আয়োজিত হবে।
৬. ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়াসহ ফেসবুক, ইউটিউব ও অনলাইনে ৬ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ডকুমেন্টারি (ভিডিও, স্থিরচিত্র) প্রকাশ করা হবে।
৭. জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে পোস্টার ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।
যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। যৌথ সভায় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এএমএ/জিকেএস