ঢাকা-১২ আসনে আনোয়ারুজ্জামানের মনোনয়ন দাবিতে মিছিল

ঢাকা-১২ আসনে আনোয়ারুজ্জামানের মনোনয়ন দাবিতে মিছিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১২ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ারের মনোনয়ন দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেটে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আনন্দ সিনেমা হলের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
জানা গেছে, ঢাকা-১২ আসনের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে দুই শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার বিএনপির ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও আসন্ন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী।
শেরেবাংলা নগর থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তার সঙ্গে ছিলেন থানা ইউনিটের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম চপল, আসাদুজ্জামান আসাদসহ স্থানীয় নেতারা।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, আনন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিজয় সরণি মোড় ঘুরে আবারও একই স্থানে এসে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ারের এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা এবং নেতৃত্বের যোগ্যতার কথা তুলে ধরতেই এই সমাবেশ করা হয়েছে বলে দাবি আয়োজকদের।
কেএইচ/এমএমকে/এএসএম