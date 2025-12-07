নূরুল ইসলাম বুলবুল
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হতে হবে, জাতি কোনো তামাশা মেনে নেবে না
ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে, জাতি কোনো তামাশা মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এক জরুরি সভায় তিনি এ কথা বলেন।
নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। কমিশন যথা সময়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১০ বা ১১ ডিসেম্বর কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু একটি দল সংঘবদ্ধভাবে নির্বাচন ভন্ডুলের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র করছে। ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে, জাতি কোনো তামাশা মেনে নেবে না।
তিনি বলেন, কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রে নির্বাচনের রোডম্যাপ পরিবর্তন করা যাবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে জনগণ সজাগ ও সতর্ক। প্রশাসনে দলীয়করণ বন্ধ এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাসহ গণমানুষের ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ঘোষিত রোডম্যাপে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
উপস্থিত দায়িত্বশীল নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রকারীরা নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে। সব অপপ্রচার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দিতে তিনি সর্বস্তরের জনশক্তির প্রতি আহ্বান জানান।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, দুর্নীতি-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজমুক্ত নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতি যেভাবে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারা বজায় রাখতে দাঁড়িপাল্লার বিজয় নিশ্চিত করতে আমাদের ত্যাগ, আমাদের কোরবানি অব্যাহত থাকবে এবং রাখতে হবে। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন কল্যাণ ও মানবিক বাংলাদেশ গঠনে তিনি দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে নিঃস্বার্থ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
