আসন সমঝোতায় ৮ দলের প্রার্থী বাছাই শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৈঠকে আট দলের লিয়াজোঁ কমিটি. ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৮ দলভুক্ত দলসমূহের মধ্যে আসন সমঝোতার আলোচনা শুরু হচ্ছে আজ। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) আন্দোলনরত ৮ দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে সমোঝোতা করে প্রার্থী বাছাইয়ের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, আসন সমোঝতার আলোচনা প্রতিটি দলের আলাদা আলাদা হবে। আবার আজ একত্রে বৈঠকও হতে পারে।

এদিকে, সোমবারের বৈঠকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতসহ ৮ দল।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ৮ দলের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তফসিল দেখে শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৮ দলভুক্ত প্রত্যেক দল পৃথক কর্মসূচি পালন করবে। ৮ দলভুক্ত দলসমূহের কার্যক্রম বেগবান করতে জেলা/উপজেলা ভিত্তিক লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হবে।

