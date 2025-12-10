  2. রাজনীতি

ঢাকার যে তিন আসনে লড়বেন নাহিদ-পাটওয়ারী-তাসনিম জারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নাহিদ ইসলাম, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং ডা. তাসনিম জারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নির্বাচনে দলটি থেকে ঢাকার তিন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা।

নাহিদ ইসলাম নির্বাচনে লড়বেন ঢাকা-১১ আসন থেকে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী লড়বেন ঢাকা-১৮ এবং ডা. তাসনিম জারা নির্বাচনে লড়বেন ঢাকা-৯ আসন থেকে

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মনোনয়নের এ ঘোষনা দেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

তিনি বলেন, আমরা মনোনয়নপত্র বিতরণের কাজ শেষ করেছি। আজ প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করছি। আজ যাদের নাম প্রকাশ করবো তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, সেটা তদন্ত করে তার প্রার্থিতা বাতিল করবো।

এছাড়া, দলের হেভিওয়েটদের মধ্যে পঞ্চগড়-১ আসনে মো. সারজিস আলম, রংপুর-৪ আসনে আখতার হোসেন, ঢাকা-১৭ আসনে ডা. তাজনূভা জাবীন এবং কুমিল্লা-৪ আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

এনএস/এএমএ/জেআইএম

