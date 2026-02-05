  2. রাজনীতি

বিএনপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। এর একদিন পর রোববার ঢাকায় নির্বাচনি জনসমাবেশ করবে দলটি। ওই দিন দুপুর ২টায় নয়াপল্টনে এ জনসমাবেশে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বক্তব্য দেবেন। ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার নেতাকর্মীরা জনসমাবেশে অংশ নেবেন।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী জানান, হোটেল সোনারগাঁয়ে শুক্রবার দুপুর ৩টায় বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে দলটির নীতি ও কর্মসূচির দিকনির্দেশনা এ ইশতেহারের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

রিজভী বলেন, দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এবারের নির্বাচনে জনগণ ধানের শীষের পক্ষে রায় দেবে বলে বিএনপি আশাবাদী। তিনি বলেন, কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র করে বিএনপির অগ্রযাত্রা থামানো যাবে না।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব তানভীর আহমেদ রবিন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর আহ্বায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান এবং জাতীয়তাবাদী তাঁতি দলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

