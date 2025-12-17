তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে সালাহউদ্দিন-রিজভীর নেতৃত্বে কমিটি গঠন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন। তার আগমন ঘিরে দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে।
তারেক রহমানকে বরণ ও স্বাগত জানাতে বিএনপির উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদকে কমিটির সদস্যসচিব করা হয়েছে।
এই কমিটি তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দলীয় কর্মসূচি, অভ্যর্থনা ও জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিএনপির দলীয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
তারেক রহমানের এই আগমন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন গতি ও আশার সঞ্চার করবে বলে মনে করছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।
