এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে এনসিপির শোক
মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শীর্ষ সামরিক সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বার্ধক্যজনিত কারণে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার এই মৃত্যুতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এনসিপির দপ্তর সম্পাদক সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়।
বার্তায় এনসিপি জানায়, মুক্তিযুদ্ধে তিনি মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে অসামান্য নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। যুদ্ধকালীন সামরিক পরিকল্পনা, সমন্বয় ও নেতৃত্বে তার অবদান স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বিমান বাহিনী গঠন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তিনি পেশাদারত্ব, সততা ও দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
বার্তায় দলটি জানায়, এ কে খন্দকার ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, নীতিবান ও দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক-যার জীবন ও কর্ম জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
