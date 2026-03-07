  2. জাগো জবস

জনবল নিচ্ছে উত্তরা মটরস, কর্মস্থল ঢাকা

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘সিভিল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড

পদের নাম: সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (সিভিল)
অভিজ্ঞতা: ৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে উত্তরা মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

