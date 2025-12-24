  2. রাজনীতি

তারেক রহমানকে বরণে ৩০০ ফিটে প্রস্তুত মঞ্চ, শতশত নেতাকর্মীর ভিড়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানকে বরণে ৩০০ ফিটে প্রস্তুত মঞ্চ, শতশত নেতাকর্মীর ভিড়
তারেক রহমানকে বরণে ৩০০ ফিটে প্রস্তুত মঞ্চ/ছবি-জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরছেন। তাকে সংবর্ধনা দিতে রাজধানীর ৩০০ ফিট সড়কে বিশাল মঞ্চ তৈরি করেছে দলটি।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে বিশ্বরোড-পূর্বাচলমুখী ৩০০ ফিট সড়কের একটি অংশজুড়ে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন মঞ্চের সামনে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শত শত নেতাকর্মী মিছিল নিয়ে ভিড় জমিয়েছেন। তারা মিছিলে দলীয় স্লোগান দিচ্ছেন এবং তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তারেক রহমান লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। তাকে বরণ করে নিতেই ৩০০ ফিটে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

তারেক রহমানকে বরণে ৩০০ ফিটে প্রস্তুত মঞ্চ, শতশত নেতাকর্মীর ভিড়

বুধবার সরেজমিনে দেখা যায়, ৩০০ ফিট সড়কে মঞ্চসহ আনুষঙ্গিক সব কাজ প্রায় শেষ। মঞ্চের সামনে ও দুই পাশে শত শত নেতাকর্মী ভিড় জমিয়েছেন। তারা দলীয় পতাকা, ব্যানার, পোস্টার নিয়ে তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। মঞ্চের চারপাশের পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টায় মঞ্চের সামনে আসেন বিএনপিকর্মী মাজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, তারেক রহমানকে একনজর দেখতে আজ সকালেই মঞ্চের সামনে চলে আসছি। আগামীকাল প্রায় ২০ লাখ লোকের সমাগম হবে। তখন আর মঞ্চের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না। তাই আজ রাতে মঞ্চের সামনেই ঘুমাবো।

মঞ্চের সামনে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন ভাটারা থানা যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত। তিনি আমাদের আগামীর রাষ্ট্রনায়ক। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই মঞ্চে নানামুখী আয়োজন থাকবে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি যুক্ত হবে।

এমএমএ/এমআরএম/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।