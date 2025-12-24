  2. রাজনীতি

হিথ্রো বিমানবন্দরে তারেক রহমান, ফ্লাইট রাত ১২টা ১৫ মিনিটে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৭ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হিথ্রো বিমানবন্দরে তারেক রহমান, ফ্লাইট রাত ১২টা ১৫ মিনিটে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে প্রবেশ করেছেন। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট) তাকে বহন করা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করবে।

এই উড়োজাহাজ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১১টা ৪৫ মিনিটে শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। অবতরণের পরপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা ও প্রটোকল ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হবে। বুধবার রাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তারেক রহমানের সঙ্গে একই ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান ও কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

দেড় যুগ পর তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক অঙ্গন, নেতাকর্মী, সমর্থক এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ, কৌতূহল ও আবেগের সঞ্চার হয়েছে।

এমএমএ/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।