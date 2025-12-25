তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
দক্ষিণাঞ্চলের নেতাকর্মীদের স্বাগত জানাতে সদরঘাটে বুথ স্থাপন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে সদরঘাট টার্মিনাল এখন উৎসবে মুখরিত। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে লঞ্চযোগে আসা হাজার হাজার নেতাকর্মীকে স্বাগত জানাতে সদরঘাট ও এর আশপাশের এলাকায় বিশেষ অভ্যর্থনা বুথ স্থাপন করেছে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোরে এসব বুথ ও অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতা ও ঢাকা-৬ আসনের এমপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, সদরঘাট টার্মিনালের প্রতিটি প্রবেশপথ, পন্টুন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আশপাশে ছোট ছোট বুথ তৈরি করা হয়েছে। এসব বুথ থেকে আগত নেতাকর্মীদের জন্য পানি, শুকনো খাবার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সদরঘাট থেকে বিমানবন্দর অভিমুখে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা পথনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করছেন।
ভোর ৫টার দিকে সদরঘাট এলাকায় এসে নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ইশরাক হোসেন। এসময় তিনি বলেন, দক্ষিণবঙ্গের তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আমাদের প্রাণ। দীর্ঘ ১৭ বছর তারা নেতার ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তারা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারেন, সেজন্যই এই অভ্যর্থনা কেন্দ্র। আমরা সবাই মিলে নেতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত।
