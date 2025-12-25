  2. রাজনীতি

বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বরণ করলেন শাশুড়ি

প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানকে বরণ করছেন তার শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বরণ করেছেন তার শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে হযরত শাহজালাল আন্দর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তারেক রহমান। বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে ফুল দিয়ে বরণ করেন তার শাশুড়ি। এরপর তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান নানী সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুকে জড়িয়ে ধরেন।

পারিবারিক এই মিলনের পর বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তারেক রহমান।

