তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে ফিরেছে পোষা বিড়াল জেবু

প্রকাশিত: ১২:৪১ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জেবুকে একটি বিশেষ খাঁচায় করে আনা হয়

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে ফিরেছে তার পোষা বিড়াল জেবু। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে তারেক রহমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় তার সঙ্গে বিড়াল জেবুও ঢাকায় আসে।

শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানায়, তারেক রহমানের সঙ্গে একই ফ্লাইটে জেবু ঢাকা ফেরে। জেবুকে একটি বিশেষ খাঁচায় করে আনা হয়। পরে যথাযথভাবে জেবুকে বিমান থেকে নামিয়ে তারেক রহমানের পরিবারের সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারেক রহমানের ব্যস্ততার ফাঁকে বিড়ালের সঙ্গে খুনসুটি করার ছবি আগেও ভাইরাল হয়েছে বহুবার। প্রাণীর প্রতি তার ভালোবাসা বিভিন্ন সময় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

