  2. রাজনীতি

তারেক রহমানকে সংবর্ধনা

ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে দলে দলে যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে সংবর্ধনাস্থলে যোগ দিচ্ছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘিরে রাজধানীজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে, মিছিল ও স্লোগানে মুখর নেতাকর্মীরা তাকে সংবর্ধনা দিতে এয়ারপোর্ট ও ৩০০ ফিট এলাকায় জড়ো হচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসম্বর) সকাল ৮টা থেকে রাজধানীর মহাখালীর আমতলি থেকে এয়ারপোর্টগামী সড়কটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা যাচ্ছেন সংবর্ধনাস্থলে।

নেতাকর্মীদের অনেককে ঢোল-বাদ্য ও বাঁশি বাজিয়ে মিছিল নিয়ে যেতে দেখা যায়। এসময় ‘তারেক রহমান এগিয়ে চলো, বাংলাদেশ তোমার সাথে’; ‘তারেক রহমান আসছে, রাজপথ কাঁপছে’ স্লোগান দেন অনেকে।

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্বাসিত জীবনের সমাপ্তি টেনেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ ১৭ বছর পর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরেছেন তিনি। তার এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে প্রতীক্ষার পালা শেষ হয়েছে বিএনপির কোটি কোটি নেতাকর্মী ও ভক্ত-সমর্থকের। তার এ প্রত্যাবর্তন নেতাকর্মীদের প্রতীক্ষার অবসানই শুধু নয়, বিএনপির রাজনীতির নতুন পথেরও সূচনা। আগামীর সংকল্পেরও বার্তা।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী-কন্যাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে।

সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে বিমানটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করে। বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এসময় তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোলাকুলি ও কুশলবিনিময় করেন এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

