৮ মাস পর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ ৮ মাস পর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ২৫ ডিসেম্বর, বেলা পৌনে ১২টার দিকে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তারেক রহমান।
হাসপাতালে যাওয়ার আগে পাশে ৩০০ ফিটে সংবর্ধনা মঞ্চে তারেক রহমান কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন।
তিনি যে কোনো মূল্যে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। মা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান। তারেক রহমান বলেন, তার মন পড়ে আছে ঠিক তার চিকিৎসাধীন মায়ের হাসপাতালের বিছানায়।
তিনি বলেন, আজ আপনারা জানেন এখান থেকে আমি আমার মা, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার কাছে যাবো। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি এই দেশের মাটি ও এই দেশের মানুষকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবেসেছেন। তার সঙ্গে কী হয়েছে আপনারা প্রত্যেকেই সে সম্পর্কে অবগত। সন্তান হিসেবে আপনাদের কাছে আমি চাইবো আজ আল্লাহর দরবারে আপনারা দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ তাকে তৌফিক দেন, তিনি যেন সুস্থ হতে পারেন।
এর আগে চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন যান বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। চার মাস চিকিৎসা নিয়ে ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি।
এই সাক্ষাৎটি দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই চিকিৎসার জন্য লন্ডন গিয়ে ১৮ অক্টোবর দেশে ফেরেন বেগম খালেদা জিয়া।
২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়ে প্রায় ১৮ মাস কারাভোগ করেন তারেক রহমান। ২০০৮ সালে মুক্তির পর তিনি সপরিবারে যুক্তরাজ্যে চলে যান।
