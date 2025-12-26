  2. রাজনীতি

প্রত্যাবর্তন কর্মসূচিতে সহযোগীদের ধন্যবাদ দিলেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৯ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচি সফল করতে সহযোগিতাকারী সবপক্ষের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারেক রহমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মাদ ইউনূস, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, এসএসএফ, পিজিআর, বিজিবি, আনসার বাহিনী, সিএসএফসহ সব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

পাশাপাশি ছাত্র, জনতা, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সদস্যদের ভূমিকাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

