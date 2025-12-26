ছাত্রশিবিরের নতুন সভাপতি সাদ্দাম, সেক্রেটারি সিগবাতুল্লাহ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২০২৬ সেশনের জন্য নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সিগবাতুল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ছাত্রশিবিরের সদস্য সম্মেলন-২০২৫-এ সংগঠনের সদস্যদের ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হন নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। এরপর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের পরামর্শক্রমে সাহিত্য সম্পাদক সিগবাতুল্লাহকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত করা হয়।
জানা গেছে, নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি সর্বশেষ শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। অন্যদিকে সেক্রেটারি জেনারেল সিগবাতুল্লাহ ছাত্রশিবিরের সাহিত্য সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন।
