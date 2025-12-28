  2. রাজনীতি

যে ৩ লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী ৮ দলের সঙ্গে এনসিপির জোট

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামী ৮ দলসহ জামায়াতের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জোট হচ্ছে তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, অপরাধীদের বিচার এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই বৃহত্তর লক্ষ্য সামনে রেখে আগামী দিনে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আধিপত্যবাদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখবে।

