সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন আসিফ মাহমুদ, প্রকাশ করবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এতে তিনি তার ব্যাংক স্টেটমেন্ট প্রকাশ করবেন বলে জানা গেছে।
বুধবার (৪ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ন টাওয়ারে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার প্রার্থিতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে, সাকিব আল হাসানে ভক্ত পরিচয়ে একটি পক্ষ দুর্নীতি দমক কমিশনের (দুদক) কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগ জমা দেয় বলে দাবি করা হয়েছে।
এর পরিপ্রেক্ষিতে আসিফ মাহমুদ তার ব্যাংক স্টেটমেন্ট জনসমক্ষে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।
এমএএইচ/