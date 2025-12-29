  2. রাজনীতি

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোট নিয়ে যে আক্ষেপ করলেন ডাকসু নেতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোট নিয়ে যে আক্ষেপ করলেন ডাকসু নেতা
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের, ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনি জোট করায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের। এই জোটের ফলে জামায়াতের লেজুর ধরে বেশ কিছু ‘ছ্যাঁচড়া ও ছোটলোক পোলাপাইন’ও জাতীয় সংসদে চলে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন জুবায়ের।

ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের লেখেন, ‘এনসিপিকে জোটে নেয়ায় জামায়াত রাজনৈতিক অঙ্গনে স্ট্যাবিলিটির ক্ষেত্রে ইন-ফিউচার কিছুটা বেনিফিট পাবে। কিন্তু জামায়াত বেনিফিট পাইলেও জাতি হিসেবে আমরা কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারি। কারণ এই জোট হওয়ার কারণে বেশকিছু ছ্যাচড়া, ছোটলোক পোলাপাইনও জামায়াতের লেজুর ধরে সংসদে চলে আসতে পারে! এইগুলা সংসদে আসলে আমার দৃষ্টিতে সংসদের আর মান থাকে না! সরি, বাট এটাই আল্টিমেট রিয়েলিটি।’

তবে জোট হওয়ার কিছু ভালো দিকও উল্লেখ করেন জুবায়ের। তিনি বলেন, ‘এনসিপিতে আমার ভাই হাসনাত আবদুল্লাহ আছেন, আখতার ভাই আছেন। এরকম কয়েকজন জেম আছেন যারা দেশ ও জাতির সম্পদ। দেশের জন্যই তাদের সংসদে আসা জরুরি। আমি খুব করে চাই তারা সংসদে আসুক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের সাথে কিছু ছ্যাচড়া টাইপের চরম ছোটলোকও আছে যারা সংসদে আসলে সংসদটারে জাস্ট একটা চিড়িয়াখানা মনে হবে। এইটারে ঠিক কী বলা যায়?? জোটের যাকাত??’

পরে মন্তব্যের ঘরে এবি জুবায়ের লেখেন, ‘কথাগুলো লিখলাম আক্ষেপে। কারণ যাদের কথা ভাবতেছি তারা যে কোন লেভেলের ছ্যাচড়া আর ছোটলোক আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না!’

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করেছে এনসিপি। এই সিদ্ধান্তে এরই মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছে তারুণ্যনির্ভর দলটিতে। দলটির বেশ কয়েকজন নেতানেত্রী পদত্যাগ, নির্বাচন ও বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

এমএমএআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।