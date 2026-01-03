  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৮ আসনে মান্নার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না/ফাইল ছবি

ঢাকা-১৮ আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার মনোনয়নপত্র সাময়িকভাবে স্থগিতের পর বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়ন যাচাই-বাছাই শেষে এ তথ্য জানান বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

এর আগে এদিন মনোনয়নপত্রে কিছু অসামঞ্জস্যতার কারণে তা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বাছাইয়ের ফল ঘোষণার সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা মান্নার মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখার কথা জানান। সে সময় প্রার্থীর প্রতিনিধিদের জানানো হয়, মনোনয়নপত্রের হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের তথ্যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। পরে এক ঘণ্টার মধ্যে সংশোধিত কাগজপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ চাওয়া হলে তা মঞ্জুর করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন বলেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা পাওয়ার পর যাচাই-বাছাই শেষে মান্নার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ঢাকা-১৮ আসনের পাশাপাশি বগুড়া-২ আসন থেকেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

