বিএনপির আমানের আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

বিএনপির আমানের আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ঋণখেলাপির কারণে ঢাকা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আব্দুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে একই আসনে বিএনপির সাবেক মন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানের মনোনয়ন বৈধ হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম এ ঘোষণা দেন।
মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম সভায় আব্দুল হকের উদ্দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) রিপোর্ট অনুযায়ী ঋণখেলাপি করেছেন আপনি। আপনার এ ইস্যুগুলো থাকলে সিআইবি থেকে আপডেট করা উচিত ছিল। আপনি অফিসিয়ালি ঋণখেলাপি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। আপনার মনোনয়নপত্র এই মুহূর্তে গ্রহণ করার সুযোগ আমাদের নেই। তবে আপনার আপিল করার সুযোগ আছে।’
ঢাকা-২ আসনে তিনজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। আব্দুল হক ছাড়া বাকি দুজন হলেন- বিএনপির আমানউল্লাহ আমান এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম। এ দুজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
