  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানালেন মাহমুদুর রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানালেন মাহমুদুর রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানান আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানিয়েছেন দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে তিনি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি শোক বইয়ে সই করেন। এরপর তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আরও পড়ুন
তারেক রহমানের সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাক্ষাৎ 
গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী নেতা মাহাদীর জামিন শুনানি রোববার 

এ সময় মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন দৈনিক আমার দেশের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জাহেদ চৌধুরী, ডেপুটি চিফ রিপোর্টার বাছির জামাল এবং বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএফইউজের সাবেক সভাপতি এম আবদুল্লাহ।

কেএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।