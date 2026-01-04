তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানালেন মাহমুদুর রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহানুভূতি জানিয়েছেন দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে তিনি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান। সেখানে তিনি শোক বইয়ে সই করেন। এরপর তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এ সময় মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন দৈনিক আমার দেশের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জাহেদ চৌধুরী, ডেপুটি চিফ রিপোর্টার বাছির জামাল এবং বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএফইউজের সাবেক সভাপতি এম আবদুল্লাহ।
