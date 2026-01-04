চট্টগ্রাম-১৪ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত

চট্টগ্রাম-১৪ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ জসিমের মনোনয়নপত্র প্রাথমিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রার্থীর ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে অস্পষ্টতা ও জটিলতা লক্ষ্য করেন। এ কারণে মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রিটার্নিং অফিস সূত্র জানায়, প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদের ঋণ খেলাপি সংক্রান্ত বিষয়টি পুনরায় যাচাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে।
রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যাচাই-বাছাইয়ের পর বিকেল ৪টায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
চট্টগ্রাম-১৪ আসনে বিএনপি মনোনীত জসিম উদ্দিন আহমেদ জসিমের মনোনয়পত্র স্থগিত হওয়ায় নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন উত্তেজনা এবং সমীকরণ তৈরি হতে পারে।
এমআরএএইচ/এমএমকে/এমএস