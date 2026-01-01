তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও প্রটোকল টিমে নতুন নিয়োগ

তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও প্রটোকল টিমে নতুন নিয়োগ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নতুন করে তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মেজর (অব.) মোহাম্মদ শাফাওয়াত উল্লাহকে পরিচালক (নিরাপত্তা), মেজর (অব.) মইনুল হোসেনকে পরিচালক (প্রটোকল) এবং ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজমকে পরিচালক (সমন্বয়) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
