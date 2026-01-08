  2. রাজনীতি

জকসু সম্পন্ন হচ্ছে এটাই বড়প্রাপ্তি: রাকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৮ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
একেএম রাকিব

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত ‌‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম, অনশন করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ জকসু সম্পন্ন হচ্ছে এটাই বড়প্রাপ্তি।

‘আমার মতো ক্ষুদ্র একজন মানুষ দিয়ে মহান রব জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করিয়েছেন এটা আমার সৌভাগ্য।’

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাতে একেএম রাকিব তার ফেসবুক প্রোফাইলে এসব কথা লেখেন।

রাকিব বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করাই ছিল আমার মূল লক্ষ্য। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা উত্তম পরিকল্পনাকারী, কপালে যা নির্ধারিত ছিলো তাই হবে। আপনাদের একেএম রাকিবকে আপনাদের দোয়ায় রাখবেন।

আরএএস/এমআরএম

