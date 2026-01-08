জিয়া ও খালেদার কবরে রাশেদ খাঁনের শ্রদ্ধা নিবেদন

জিয়া ও খালেদার কবরে রাশেদ খাঁনের শ্রদ্ধা নিবেদন
গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী রাশেদ খাঁন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
তিনি বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে এই শ্রদ্ধা নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ করেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।
এসময় রাশেদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ এবং ঝিনাইদহ-৪ আসনের স্থানীয় কয়েকশ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
