  2. রাজনীতি

পদ ফিরে পেলেন ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা খাইরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৬ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্য খাইরুল ইসলাম খোকন/ছবি: সংগৃহীত

সাংগঠনিক পদ স্থগিত হওয়ার সাড়ে চার মাস পর ফিরে পেয়েছেন ছাত্রদলের ঢাকা কলেজ শাখার সদস্য খাইরুল ইসলাম খোকন। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সংগঠনটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের অনুমোদন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির।

সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্য খাইরুল ইসলাম খোকনের সাংগঠনিক পদের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। এর ফলে তার সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় আর কোনো বিধিনিষেধ রইলো না।

এ বিষয়ে খাইরুল ইসলাম খোকন বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সময়ে আমার বিরুদ্ধে যেসব ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিরসনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে উদারতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি বলেন, আগামীতেও ছাত্রদলের আদর্শ, শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দলের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করে যাব—এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে চাই।

