যানজটপ্রবণ ২৬০ জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে: সেতুমন্ত্রী

যানজটপ্রবণ ২৬০ জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে: সেতুমন্ত্রী
এবার ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক ও ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েসহ পদ্মা সেতুর মত যানজট প্রবণ ২৬০ স্থান চিহ্নিত করে যৌথভাবে কাজ করছে হাইওয়ে পুলিশ,সড়ক ও সেতু বিভাগ।
সোমবার (১৬ মার্চ) রাত ৮টার দিকে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে পদ্মা সেতু এলাকা পরিদর্শনকালে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম এ কথা বলেন।
সেতু মন্ত্রী জানান, ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো মানুষ যাতে নিরাপদ ও স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আগামীকাল থেকে সড়কে যানবাহনের চাপ বাড়লেও বড় ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা নেই। এছাড়া সোমবার রাত থেকেই গণপরিবহনে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কোথাও তেলের সংকট নেই। কোথাও কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তা দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
সড়কমন্ত্রী বলেন, ঈদের আগে ও পরে মোট আট দিন সড়কে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি থাকবে। সড়ক বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বয়ে কাজ চলবে।
এসময় সড়ক পরিবহন ও সেতু প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব এবং মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলমসহ পদ্মা সেতু ও এক্সপ্রেসওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
